Arnavutköy Belediyesi sıfır atık çalışmalarıyla uluslararası alanda yerini aldı

Arnavutköy Belediyesi, çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası platformda önemli bir başarı elde ettiğini aktardı. Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 'Uluslararası Sıfır Atık Şehir Ağı'na kabul edilen belediye, hayata geçirdiği çevreci projelerle küresel ölçekte dikkat çeken şehirler arasında yer aldığını bildirdi.

'SIFIR ATIK ÇALIŞMALARIMIZ ULUSLARARASI DÜZEYDE KARŞILIK BULDU

Candaroğlu, "Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu binasındayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana çevre, sıfır atık ve sürdürülebilirlik alanında yoğun bir çalışma yürüttük. Bu çalışmalarımızın uluslararası ölçekte karşılık bulmasıyla birlikte Birleşmiş Milletler'in yerel ağına katılımımız onaylandı. Bu prestijli yapının bir parçası olmak bizler için büyük bir gurur" dedi.

"BU BAŞARI, ÜLKEMİZİN ÇEVRE VİZYONUNUN BİR YANSIMASIDIR"

Candaroğlu, elde edilen başarının Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki vizyonuyla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çevre ve sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar atılıyor. Sıfır atık konusunda ise Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar, yalnızca ülkemizde değil uluslararası ölçekte de güçlü bir farkındalık oluşturdu. Bizler de Arnavutköy'de bu vizyona katkı sunan projeleri hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'ATIK LASTİKLERLE TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR PROJE GERÇEKLEŞTİRDİK'

İlçede hayata geçirilen projelere değinen Candaroğlu, "Güney Çevre Yolu'nda yaşanan gürültü sorununu, çevreci bir yaklaşımla çözdük. İlçemizde toplanan 50 binin üzerinde atık lastiği geri dönüştürerek ses bariyerlerinde kullandık. Böylece hem çevreyi koruyan hem de Türkiye'de örnek gösterilen bir projeyi hayata geçirmiş olduk" dedi.

'SIFIR ATIK BİLİNCİNİ TOPLUMUN HER KESİMİNE YAYDIK'

Sıfır atık çalışmalarının yalnızca altyapı ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Candaroğlu, "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz öncülüğünde ilçemizin tamamında kapsamlı bir eğitim seferberliği başlattık. Okullardan başlayarak tüm mahallelerimizde vatandaşlarımıza eğitimler verdik. Bu süreçte hem geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırdık hem de atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayan sistemleri kurduk" diye konuştu.

'YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ'

Enerji yatırımlarına da değinen Candaroğlu, "Sadece geri dönüşüm değil, yenilenebilir enerji alanında da önemli adımlar atıyoruz. Hizmet binalarımızda güneş enerjisinden faydalanıyoruz. Niğde'de yaklaşık 250 bin metrekarelik alanda kuracağımız güneş enerjisi santrali ile üretim kapasitemizi artıracağız. Bununla birlikte belediyemize ait araçları elektrikli sisteme dönüştürerek karbon salımını azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DALGA ENERJİSİNDE TÜRKİYE'YE ÖNCÜ OLMAYI HEDEFLİYORUZ'

Karadeniz kıyısında planlanan projeye ilişkin bilgi veren Candaroğlu, "Arnavutköy olarak yaklaşık 22 kilometrelik sahil şeridine sahibiz. Karadeniz'in dalga enerjisinden faydalanmak amacıyla geliştirdiğimiz projeyle hem enerji üretecek hem de kıyı güvenliğini artıracağız. Dalgakıranlar üzerine kurulacak sistemlerle elektrik üretimi sağlayacağız. Bu alanda Türkiye'de öncü bir model ortaya koymayı hedefliyoruz" dedi.

'ULUSLARARASI BAŞARILARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK'

Elde edilen başarının bir başlangıç olduğunu vurgulayan Candaroğlu, "Arnavutköy'ü çevre, sıfır atık ve yenilenebilir enerji alanlarında uluslararası ölçekte söz sahibi bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamada şunlara yer verildi: "Arnavutköy Belediyesi'nin hayata geçirdiği çevre odaklı projeler, sürdürülebilir şehircilik anlayışı kapsamında dikkat çekiyor. Atık araç lastiklerinin geri dönüştürülerek gürültü bariyerlerinde kullanılması, Karadeniz dalga enerjisinden elektrik üretimine yönelik çalışmalar ve sahil düzenlemeleri bu projeler arasında öne çıkıyor. İlçe genelinde sürdürülen sıfır atık çalışmaları kapsamında geri dönüşüm ve atık toplama süreçleri sistematik şekilde yürütülüyor. Farklı noktalara yerleştirilen geri dönüşüm sistemleri ile atıkların kaynağında ayrıştırılması sağlanırken, toplanan atıklar lisanslı tesislerde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılıyor. İlçede uygulanan yerli ve elektrikli araçlardan oluşan ücretsiz şehir içi ulaşım sistemi, karbon salımının azaltılmasına katkı sağlarken çevreci ulaşım modeli olarak öne çıkıyor. Yenilenebilir enerji yatırımları ve geri kazanım projeleriyle desteklenen çalışmalar, Arnavutköy'ün sürdürülebilir şehircilik vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor. Uluslararası Sıfır Atık Şehir Ağı üyeliği, Arnavutköy Belediyesi'nin çevre odaklı çalışmalarının uluslararası ölçekte tescillenmesi olarak değerlendirilirken, ilçenin sürdürülebilir şehircilik alanında küresel ölçekte dikkat çeken şehirler arasında yer aldığını ortaya koyuyor."