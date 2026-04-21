Arnavutköy Belediyesi’ne uluslararası tescil: Sıfır Atık ağında yerini aldı

Arnavutköy Belediyesi, çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası ölçekte önemli bir başarıya imza attı. Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan "Uluslararası Sıfır Atık Şehir Ağı"na kabul edilen belediye, Türkiye genelinde bu prestijli oluşuma dahil edilen 20 belediyeden biri oldu. Üsküdar'daki Sıfır Atık Vakfı binasında düzenlenen tanıtım ve iş birliği toplantısında açıklanan üyelikle birlikte, Arnavutköy Belediyesi'nin sıfır atık alanındaki uygulamaları uluslararası düzeyde tescillenmiş oldu. Program kapsamında ayrıca şehirler arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik protokol de imza altına alındı.

Toplantıya; Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, uluslararası kuruluş temsilcileri ve çok sayıda belediye başkanı katıldı. Arnavutköy Belediyesi'ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt programda yer aldı.

BAŞKAN CANDAROĞLU: "BU BAŞARI HEPİMİZİN"

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Arnavutköy'ümüzde çevreyi koruyan, kaynakları verimli kullanan ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmayı hedefleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Uluslararası bir ağa dahil olmak, ortaya koyduğumuz vizyonun ve çalışmalarımızın en somut karşılıklarından biridir. 'Yeşil Mavi Arnavutköy' hedefimiz doğrultusunda, çevre odaklı projelerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

'ULUSLARARASI AĞDA YER ALMAK ÖNEMLİ BİR KAZANIM'

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt, Arnavutköy Belediyesi'nin Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı'na dahil olmasının önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Kurt, Türkiye'den seçilen 20 belediye arasında yer almanın gurur verici olduğunu ifade ederek, "Arnavutköy'ümüzü 'Yeşil Mavi' vizyonu doğrultusunda çevre ve sürdürülebilirlik alanında daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu üyelikle birlikte ilçemizin çevre vizyonunu uluslararası platformlara taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Söz konusu başarının, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun öncülüğünde yürütülen stratejik çalışmaların bir sonucu olduğunu vurgulayan Kurt, "Ortaya koyduğumuz planlı ve kararlı çalışmalar neticesinde bu önemli ağa dahil olduk. Sıfır atık anlayışını ilçemizde yaygınlaştırarak gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Kurt, sözlerini "Bu önemli gelişmenin Arnavutköy'ümüz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyerek tamamladı.

KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK PROJELER HEDEFLENİYOR

Toplantıda, Türkiye'nin sıfır atık alanındaki uluslararası başarıları ve yerel yönetimlerin bu süreçteki kritik rolü ele alınırken; şehirler arası iyi uygulamaların paylaşılması ve ortak projelerin geliştirilmesi hedefi vurgulandı. Uluslararası Sıfır Atık Şehir Ağı üyeliğiyle birlikte, Arnavutköy Belediyesi olarak çevre alanındaki çalışmalarımızı küresel ölçekte geliştirmeye, "Yeşil Mavi Arnavutköy" vizyonumuz doğrultusunda sürdürülebilir şehircilik anlayışımızı güçlendirmeye devam edecek.