Arnavutköy Hangi Adliyeye Bağlı? Arnavutköy İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Arnavutköy özellikle doğa ile iç içe olma konusunda İstanbul'da pek çok ilçenin sahip olmadığı bir fırsata sahiptir. Şehirde yaşayıp, doğal hayatın da yakınında olmak Arnavutköy'ü İstanbul'un en özel ilçelerinden biri yapmaktadır. Adli işler için de gerek duyulduğu zaman İlçede yaşayan halkın Arnavutköy hangi adliyeye bağlı ve Arnavutköy ilçesine hangi adliye bakıyor gibi soruların yanıtı üzerine kısa bir araştırma yapması yeterli olacaktır.

Arnavutköy Hangi Adliye'ye Bağlı?

Arnavutköy ilçesi İstanbul'un Kuzey yerleşimlerinden biri olarak şehirde yer alan Bakırköy ve Çağlayan gibi adliyelere mesafe olarak uzaktır. Bu durum halkın adliyeye ulaşımını zorlaştıracağı için burada ve civar ilçelerde yaşayan vatandaşların hukuki süreçleriyle ilgilenilmesi için Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı belirlenmiştir.

Arnavutköy İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Arnavutköy ilçesinin hukuki işleriyle Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı ilgilenmektedir. Gaziosmanpaşa Adliyesi Arnavutköy ilçesine ek olarak Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinin de adli süreçlerini yürüten kurumdur.

Gaziosmanpaşa Sağmalcılar'da yer alır. Sağmalcılar İstanbul'un hem merkezi hem de Arnavutköy, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'ya yakın olan bir noktasındadır. Buraya otobüs, tramvay ve minibüs ile ulaşmak isteyen vatandaşlar bunu çok rahat gerçekleştirebilirler.

Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'nın tam adresi resmi verilere göre Merkez Mah. / Eski Edirne Asfaltı No:32 olarak belirtilmiştir.