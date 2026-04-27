Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy sahilinde erkek cesedi bulundu!
Giriş Tarihi: 27.04.2026 14:06 Son Güncelleme: 27.04.2026 14:15

Arnavutköy Karaburun Sahili’nde bir erkek cesedi kıyıya vurmuş halde bulundu. Ceset yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar dalgaların kıyıya sürüklediği bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

CESET ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi, yapılan incelemelerin ardından ceset torbasına konularak Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
