Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy Sahili'nde midye toplamak için dalmıştı: Saatler süren aramanın ardından Cemil Salman'ın cansız bedenine ulaşıldı!
Giriş Tarihi: 19.05.2026 14:21

Beşiktaş Arnavutköy Sahili'nde arkadaşlarıyla birlikte midye salyangoz toplamak için denize dalan ve bir daha yüzeye çıkamayan Cemil Salman'dan acı haber geldi. Sahil güvenlik ve dalgıç arkadaşları tarafından 12 saat boyunca aranan Salman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Salman'ın Cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, dün sabaha karşı Beşiktaş Arnavutköy Sahili'nde meydana gelmiş, iddiaya göre Cemil Salman ile iki arkadaşı, midye salyangoz toplamak için denize dalmış, dalıştan bir süre sonra, iki arkadaş denizden çıkarken, Salman yüzeye çıkmamıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 12 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Durumu fark eden arkadaşları suda bir süre Cemil Salman'ı kendi imkanları ile aramış ancak bir ize rastlayamayınca, polis ve itfaiye ekiplerine haber vermişti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Salman'ı aramak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Öte yandan, sahil güvenlik ekipleri ve Cemil Salman'ın dalgıç arkadaşları ile arama çalışmaları 12 saat sürmüştü.


Cemil Salman

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çalışmaların sürdüğü sırada Salman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın cansız bedeni, dalgıç arkadaşları tarafından dalış yapılan yerin 10 metre ilerisinde bulundu. Salman'ın cenazesi, olay yerine sevk edilen ambulans ile otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

