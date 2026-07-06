Arnavutköy’de 3 bin 400 liralık kuaför hizmetini ödemeden kaçtı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı!

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM"

İşletme sahibi Nazlı Aydın, yaklaşık 29 yıldır aynı mesleği yaptığını ve ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Saat 13.30 sıralarında dükkâna geldi. Profesyonel makyaj istediğini söyledi. O sırada randevulu müşterim vardı. Ben de bekletmemek için işlemlerini hızlandırdım. Yüz alma işlemini yaptım, makyajını tamamladım, kirpik taktım. Daha sonra türban yaptırmak istediğini ancak eşini beklediğini, iç başörtüsünün olmadığını söyledi. Bu sırada birkaç kez dışarı çıkıp sigarasını içti, tekrar içeri girdi. Ben diğer müşterilerimle ilgilenirken çalışan arkadaşlara hanımefendiyi sordum. Bana 'kaçtı' dediler. Kameraları açıp baktığımda koşarak uzaklaştığını gördüm" dedi.