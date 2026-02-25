Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy'de acı olay: İnşaattan düşen işçi öldü!
Giriş Tarihi: 25.02.2026 12:48

Arnavutköy'de acı olay: İnşaattan düşen işçi öldü!

Arnavutköy'de inşaat işçisi Serdest Aktaş (26) çalıştığı inşaatın 3. katından düştü. Ağır yaralanan Aktaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Arnavutköy’de acı olay: İnşaattan düşen işçi öldü!
Olay, bugün saat 11.20 sıralarında Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan toplu konut şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi Serdest Aktaş, çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle inşaatın üçüncü katından aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralandığı belirlenen Aktaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Arnavutköy'de acı olay: İnşaattan düşen işçi öldü!
