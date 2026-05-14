Giriş Tarihi: 14.05.2026 09:13

Arnavutköy’de aile dramı! Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Kuzenini başından vurdu!

Arnavutköy'de aile arasında bulunan husumet alevlendi. Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi başından vurularak ağır yaralanırken olayla ilgili 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar...

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aile içerisinde bulunan husumet nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

KUZENİNİ BAŞINDAN VURDU

Kavgada M.K. isimli şahıs başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayda silah kullandığı değerlendirilen şüphelilerin ise M.K.'nin kuzeni olduğu öğrenilen Ç.K. ile eniştesi Ü.S. olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.



ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDEN 2 SİLAH ÇEKİLDİ

Olay sonrası çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Ç.K. ve Ü.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 2 adet silah ele geçirildiği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan M.K.'nin hangi silahla vurulduğunun yapılacak kriminal inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
