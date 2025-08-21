Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy’de Alibey Deresi'ndeki kirlilik endişelendiriyor
Giriş Tarihi: 21.8.2025 16:57 Son Güncelleme: 21.8.2025 17:37

Arnavutköy’de Alibey Deresi'ndeki kirlilik endişelendiriyor

İstanbul’da derelerde ve akarsulardaki kirlilik her geçen gün dahada artıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin temizlik çalışması yaptırmaması nedeniyle Alibey Deresi’nde metrelerce uzayan otların ve çöplerin sel tehlikesi oluşturabileceği kaydedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi'nde bulunan Alibey Deresi'nin son hali görenleri endişelendirdi. Dere yatağında yapılan temizlik çalışmalarının yetersizliği nedeniyle oluşan görüntüler, muhtemel bir yağışta taşkın tehlikesine işaret ediyor.

Yaz aylarının son günlerinde kaydedilen görüntülerde, dere yatağında metrelerce uzayan otlar, plastik atıklar, lastikler ve çöpler dikkat çekti. Bu kirliliğin dere içindeki su akışını engellediği görüldü. Çevre halkı Alibey Deresi'nin kirliliğinin ortadan kalkması ve tertemiz akması için acilen temizlik çalışmasının yapılmasını istediler.

