Arnavutköy’de Alibey Deresi’ndeki kirlilik endişelendiriyor

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi'nde bulunan Alibey Deresi'nin son hali görenleri endişelendirdi. Dere yatağında yapılan temizlik çalışmalarının yetersizliği nedeniyle oluşan görüntüler, muhtemel bir yağışta taşkın tehlikesine işaret ediyor.

Yaz aylarının son günlerinde kaydedilen görüntülerde, dere yatağında metrelerce uzayan otlar, plastik atıklar, lastikler ve çöpler dikkat çekti. Bu kirliliğin dere içindeki su akışını engellediği görüldü. Çevre halkı Alibey Deresi'nin kirliliğinin ortadan kalkması ve tertemiz akması için acilen temizlik çalışmasının yapılmasını istediler.