Arnavutköy’de başından vurulmuş halde bulunmuştu: Vahşetin her detayı korkunç! ’Ceset devrilmesin diye tuttum’

Arnavutköy'de önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Murat T. Ve oğlu Berkay T. Yıllardır Anadolu Mahallesi'nde tekel bayisi işletiyorlardı. Murat T.'nin arkadaşı Özgür Yurdakul (49)' da 1 yıl önce yanlarında yardımcı olarak işe girmişti. Çeşitli suçlardan 11 adet kaydı olduğu öne sürülen Özgür Yurdakul 1 yıldır kendi işiyle ilgileniyordu.

BAŞIMDA İŞ VAR YURT DIŞINA ÇIKMAM LAZIM

Geçtiğimiz hafta Murat T.'yi askerlik arkadaşı Emrah A. aradı. Emrah A. Murat T.'ye 'benim başım belada biran önce yurt dışına kaçmam lazım' dedi. Murat T. 'Ben bu işleri bilmiyorum ama bizim Özgür anlar ona bir sorayım' dedi. Özgür Yurdakul ise 'bende artık bu işlere bakmam ama bir sorayım' deyip araştırma yaptı önceki gün Murat'tan Emrah'a haber saldı.