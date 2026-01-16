Arnavutköy’de başından vurulmuş halde bulunmuştu: Vahşetin her detayı korkunç! ’Ceset devrilmesin diye tuttum’

Arnavutköy'de önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Murat T. Ve oğlu Berkay T. Yıllardır Anadolu Mahallesi'nde tekel bayisi işletiyorlardı. Murat T.'nin arkadaşı Özgür Yurdakul (49)' da 1 yıl önce yanlarında yardımcı olarak işe girmişti. Çeşitli suçlardan 11 adet kaydı olduğu öne sürülen Özgür Yurdakul 1 yıldır kendi işiyle ilgileniyordu.
BAŞIMDA İŞ VAR YURT DIŞINA ÇIKMAM LAZIM
Geçtiğimiz hafta Murat T.'yi askerlik arkadaşı Emrah A. aradı. Emrah A. Murat T.'ye 'benim başım belada biran önce yurt dışına kaçmam lazım' dedi. Murat T. 'Ben bu işleri bilmiyorum ama bizim Özgür anlar ona bir sorayım' dedi. Özgür Yurdakul ise 'bende artık bu işlere bakmam ama bir sorayım' deyip araştırma yaptı önceki gün Murat'tan Emrah'a haber saldı.
YURT DIŞINA KAÇIRMAK İÇİN YOLA ÇIKTILAR
Bu sırada Emrah A. Çatalca'da bir adreste saklanmaya başladı. Özgür Yurdakul ile Murat T.'nin oğlu Berkay T., araçla gidip Emrah A.'yı da alarak Edirne'ye doğru yola çıktı. Yolda iddiaya göre alkol ve uyuşturucu etkisinde olan Emrah A. Özgür Yurdakul ile tartışmaya başladı. Özgür Yurdakul Tekirdağ'a gelince Emrah'a 'biz seni birazdan birilerine teslim edeceğiz onlar yurt dışına çıkaracak' dedi. Bu cümleyi duyan Emrah A. 'beni başkasına mı vereceksiniz beni siz çıkarın' dedi. O sırada silahını çıkarıp Özgür Yurdakul'u başından vurdu. Direksiyondaki Berkay T. şaşkınlık geçirerek aracı durdurdu.
Özgür Yurdakul
İÇİNDE CESET OLAN ARAÇLA KAÇTI
Emrah A. direksiyona geçti 2 şüpheli ve ceset aracın ön koltuğunda tekrar İstanbul'a doğru yola çıktılar. Bu sırada Murat T. Oğlundan haber alamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Arnavutköy girişinde aracı gördü 'Dur' ihtarı yaptı ama araç durmadı.
"BİZİM ARAÇTA BİR CESET VAR"
Polis aracın peşine düştü. Şüpheliler araçtan inip ara sokaklara kaçtı. Önce Emrah A. ardından Berkay T. Gözaltına alındı. Şüphelilerden Berkay T., 'Bizim araçta bir de ceset var' dedi. Aracın olduğu yere giden ekipler Özgür Yurdakul'u aracın ön koltuğunda başından vurulmuş halde buldu.
CESET DEVRİLMESİN DİYE TUTTUM
Yapılan çalışmalarda Berkay T.; "Emrah'ı yurt dışına kaçırması için birilerine teslim edecektik yolda giderken tartışma yaşandı. Emrah silahını çıkarıp Özgür abiye ateş etti. Ne olduğunu anlamadım. Bana 'in direksiyondan' dedi. Kendisi geçti tekrar İstanbul'a geldik. Yolda cesedi devrilmesin diye tuttum" dediği öne sürüldü.
HAPİSTEN KAÇIP YURT DIŞINA ÇIKMAK İSTEMİŞ
Şüphelilerin Tekirdağ'da Özgür Yurdakul'u araç içinde öldürdükten sonra ön koltuktaki cesetle kilometrelerce yol gelip İstanbul'a bıraktıkları öğrenildi. Şüpheli Emrah A.'nın bir süre önce cezaevinden kaçtığı yağma suçundan da hakkında 36 yıla kadar hapis cezası olduğu öne sürüldü. O yüzden yurt dışına çıkış yapmak istediği öğrenildi.