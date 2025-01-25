Arnavutköy’de berbere kanlı pusu: Tartıştığı berberi silahla öldürdü!

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Kuaför önüne gelen kimliği belirsiz kişi kuaförde çalışan Muhammet Deniz (28)'e tartışma sonrasında silahla bir el ateş açtı. Göğsünden yaralanan kuaför, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede uzun süre kalp masajı yapılan kuaför yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın yaşandığı erkek kuaförü ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri saldırının kim veya kimler tarafından ne amaçlı yapıldığını bulmaya yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin olaya aydınlatmaya yönelik çalışmasının devam ettiği öğrenildi.