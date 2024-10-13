Arnavutköy’de deprem tatbikatı

Arnavutköy Belediyesi, 13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü kapsamında Afet Eğitim Merkezi'nde (AFEM), geniş katılımlı bir yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, 36 kişilik Arnavutköy Arama Kurtarma (ARKUR) Ekibi'nin afet anında hızlı ve etkin müdahale için kullandığı son teknoloji ekipmanlar tanıtıldı. Beton kırıcılar, dinleme cihazları ve enkaz altı görüntüleme kameraları gibi gelişmiş araçlar kullanılarak kurtarma çalışmaları yapıldı. Deprem sonrası göçük altında kalan vatandaşların nasıl kurtarıldığına yönelik uygulamanın yapıldığı tatbikatı değerlendiren Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, afet bilincinin yaygınlaştırılması ve afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Candaroğlu, "Bugün burada, afet bilincini hem öğrenmek hem de öğretmek amacıyla bir araya geldik. Arnavutköy Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan paydaşlarımızla birlikte bu bilinci artırmak ve afetlere karşı daha güçlü bir yapı oluşturmak için çalışıyoruz. Mahalle afetleri projemiz kapsamında binin üzerinde başvuru aldık ve gönüllülerimizle her geçen gün daha bilinçli ve güçlü hale geliyoruz" dedi.