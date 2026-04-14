Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy'de fabrikada tüp patladı: 3 işçi yaralı
Giriş Tarihi: 14.04.2026 01:23

Arnavutköy'de metal fabrikasında sanayi tüpünün patlaması sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

AA
Hadımköy Mahallesi Ayasofya Caddesi'ndeki metal fabrikasının imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle sanayi tipi tüp patladı.

Patlama nedeniyle yangın çıkarken, iş yerindeki yabancı uyruklu 3 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralanan işçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay nedeniyle iş yerindeki faaliyete ara verilirken, polis ekipleri de inceleme yaptı.

