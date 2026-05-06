Arnavutköy’de hizmete İBB engeli

Arnavutköy
Belediyesi tarafından Haraççı Kavşağı'nda çalışması başlanan peyzaj düzenlemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ekiplerinin müdahalesiyle engellendi. Arnavutköy Belediyesi ekipleri, kavşakta çevre düzeni ve görsel iyileştirme sağlamak amacıyla çalışma başlatırken, İBB
ekipleri alana gelerek uygulamaya izin vermedi. Kavşağın kendi sorumluluk alanlarında olduğunu belirten ekipler, başlatılan çalışmayı da durdurdu. Yaşanan müdahale sırasında CHP'li meclis üyelerinin de sahada yer alması dikkat çekti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı, "İBB yönetimine defalarca buradaki çalışmanın yapılması gerektiğini bildirdik. Ancak iki yıldır herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi verilen sözler de tutulmadı. Buna istinaden Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu'nun talimatlarıyla çalışmalara başladık. Ne zaman ki hizmet üretimine başladık, CHP'li meclis üyeleri ve İBB zabıtası çalışma yapan işçilerimize fiziki müdahalede bulundu. Hizmeti engellemeye yönelik bu hareketi kınıyoruz" ifadelerini kullandı.