Arnavutköy’de hizmete İBB engeli: CHP’li meclis üyeleri ve zabıtalar çalışmalara müdahale etti!

Giriş Tarihi: 5.05.2026 19:12

İstanbullulara hizmet veremeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yapılan işlere de adeta köstek olarak sorun çıkarmaya devam ediyor. Arnavutköy'de bulunan ve uzun süredir düzenleme yapılmayan Haraççı Kavşağı'nı düzenlemek isteyen Arnavutköy Belediyesi'ne, CHP'li meclis üyeleri ve İBB zabıtaları tarafından yapılan engelleme ve baskılar sebebiyle çalışmalar yarım bırakıldı. Arnavutköy Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İki yıldır herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi verilen sözler de tutulmadı. Ne zaman ki hizmet üretimine başladık, CHP'li meclis üyeleri ve İBB zabıtası çalışma yapan işçilerimize fiziki müdahalede bulundu. Hizmeti engellemeye yönelik bu hareketi üzülerek kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

IHA
Belediyeden yapılan açıklamada, Arnavutköy Belediyesi ekiplerinin Haraççı Kavşağı'nda çevre düzeni ve görsel iyileştirme sağlamak amacıyla çalışma başlattığı belirtildi. İBB ekiplerinin alana gelerek uygulamaya izin vermediği kaydedilen açıklamada, kavşağın kendi sorumluluk alanlarında olduğunu belirten ekiplerin, başlatılan çalışmayı durdurduğu bildirildi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİNDEN PROVOKASYON

Müdahale sırasında bazı CHP'li meclis üyelerinin de sahada bulunduğu kaydedilen açıklamada, uzun süredir düzenleme yapılmayan alanda başlatılan çalışmanın yarım bırakıldığı aktarıldı.

ÇALIŞMA YARIM BIRAKILDI

Açıklamada, planlanan peyzaj düzenlemesinin hayata geçirilememesiyle birlikte, Haraççı Kavşağı'nda hem mevcut eksikliklerin giderilemediği hem de başlatılan çalışmanın sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

"HİZMETİ ENGELLEMEYE YÖNELİK BU HAREKETİ ÜZÜLEREK KINIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı, İBB yönetimine söz konusu alanda düzenleme yapılması gerektiğinin daha önce iletildiğini belirterek, "İki yıldır herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi verilen sözler de tutulmadı. Buna istinaden Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu'nun talimatlarıyla çalışmalara başladık. Ne zaman ki hizmet üretimine başladık, CHP'li meclis üyeleri ve İBB zabıtası çalışma yapan işçilerimize fiziki müdahalede bulundu. Hizmeti engellemeye yönelik bu hareketi üzülerek kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

2 AYLIK SÜRE VERİLDİ

Yaşanan bu olay üzerine İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın, Belediye Başkanı Candaroğlu'nu arayarak 2 aylık süre talep ettiğini ve bu süre içerisinde çalışmanın tamamlanacağı yönünde söz verdiğini aktaran Paralı, "Belediye Başkanımız da bu söze istinaden Arnavutköy Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını durdurarak iki aylık bir müsaade vermiştir." dedi.

Paralı, Arnavutköy Belediyesi olarak İBB tarafından verilen sözlerin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
