Arnavutköy’de hizmete İBB engeli: CHP’li meclis üyeleri ve zabıtalar çalışmalara müdahale etti!

"HİZMETİ ENGELLEMEYE YÖNELİK BU HAREKETİ ÜZÜLEREK KINIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı, İBB yönetimine söz konusu alanda düzenleme yapılması gerektiğinin daha önce iletildiğini belirterek, "İki yıldır herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi verilen sözler de tutulmadı. Buna istinaden Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu'nun talimatlarıyla çalışmalara başladık. Ne zaman ki hizmet üretimine başladık, CHP'li meclis üyeleri ve İBB zabıtası çalışma yapan işçilerimize fiziki müdahalede bulundu. Hizmeti engellemeye yönelik bu hareketi üzülerek kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

2 AYLIK SÜRE VERİLDİ

Yaşanan bu olay üzerine İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın, Belediye Başkanı Candaroğlu'nu arayarak 2 aylık süre talep ettiğini ve bu süre içerisinde çalışmanın tamamlanacağı yönünde söz verdiğini aktaran Paralı, "Belediye Başkanımız da bu söze istinaden Arnavutköy Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını durdurarak iki aylık bir müsaade vermiştir." dedi.

Paralı, Arnavutköy Belediyesi olarak İBB tarafından verilen sözlerin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör