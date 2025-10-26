Arnavutköy'de ilginç hırsızlık iddiası:1 arayla önce evine dadandılar, sonra arabasını çaldılar! Meğer yedek anahtarı...

'ANAHTARI BİZ KAYBETTİK SANMIŞTIK'

Yaşananları anlatan Mevlan Başak, "Geçtiğimiz ay eve hırsız girmişti. Arka taraftan, mutfaktan pencereyi açmış, düzenek kurmuşlar. Olay sonrası polise başvurduk, ifade verdik. O sırada yedek anahtar kaybolmuştu ancak biz kendimiz kaybettik düşüncesiyle önemsememiştik. Bugün gece evimin önünden arabamı çalıp götürdüler. Aracı anahtarla açıp aldılar. Çevre kameralarımızda görüntüler var. Bir an önce aracımızın bulunmasını istiyoruz."

Başak, polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla alakalı soruşturma başlattı. Aracı çalan kişiler ile eve giren hırsızların aynı olup olmadığı araştırılıyor.

