Arnavutköy’de itilen kamyonet iş yerine çarptı!

Giriş Tarihi: 3.03.2026 18:51

Arnavutköy'de aküsü biten kamyonet, itilerek çalıştırılmak istendi. Direksiyonu kilitlenen ve kontrolden çıkan kamyonet dükkanın duvarına ve camına çarparken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İslambey Mahallesi Küheylan Sokak'ta aküsü biten 34 BJ 025 plakalı kamyoneti, sahibi iterek çalıştırmak istedi. Direksiyonu kilitlenen ve kontrolden çıkan araç, tadilat halindeki bir berber dükkanının duvarına ve camına çarptı. İş yerinde bulunan ustalar ve iş yeri sahibi, kazanın ardından dışarı çıktı. Kaza nedeniyle iş yerinde ve kamyonette hasar meydana geldi.

"HEPİMİZ İRKİLDİK"

İş yeri sahibi Tekin Gök, "Çok şiddetli bir ses duyduk, hepimiz irkildik. O an büyük bir panik yaşandı. Allah'tan kimse aracın önünde değildi. Ustalar ve ben içerideydik. Çok şükür herhangi bir yaralanma yaşanmadı." dedi.

