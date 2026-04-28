Arnavutköy’de kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu servis aracına böyle çarptı: 1 yaralı

Kaza, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde, trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arnavutköy istikametine seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta geçen Murat Servet idaresindeki 34 MSM 658 plakalı hafriyat kamyonu, Sultangazi yönüne dönmek isteyen Erdoğan Şentürk yönetimindeki 34 LDB 601 plakalı servis aracına çarptı.



Çarpışmanın etkisiyle servis aracı sürücüsü Erdoğan Şentürk hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kamyonun kırımızı ışıkta geçip, servis aracına çarptığı anlar ise başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

