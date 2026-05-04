Arnavutköy'de korku dolu anlar! Elindeki bıçakla dehşet saçtı: Önce çocuklara sonra ailelerine saldırdı!
Giriş Tarihi: 4.05.2026 09:21 Son Güncelleme: 4.05.2026 09:23

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana gelen olayda engelli olduğu öğrenile ancak cezai ehliyeti olan 37 yaşındaki M.H.E. sokakta oyun oynayan çocukları darp etti. Ardından olaya tepki gösteren bina sakinlerine bıçakla karşılık veren saldırgan gözaltına alındı. İşte detaylar…

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzde 46 engelli raporu bulunduğu öğrenilen ancak cezai ehliyeti olan M.H.E. (37), sokakta oyun oynayan çocukların yanına geldi.

ÇOCUKLARA EL KALDIRDI

Şüpheli önce çocuklardan topu kendisine atmalarını istedi. Bir süre sonra çocuklarla tartışmaya başlayan şahıs, çocuklara tekme ve tokatla saldırdı. Şüpheli olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra yeniden aynı noktaya geldi. Şahsı tekrar gören çocuklar korkarak apartmana sığındı ve durumu ailelerine bildirdi.

ELİNDEKİ BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI

Ailelerin dışarı çıkarak şüpheliye müdahale etmek istemesi üzerine M.H.E., yanında bulunan bıçağı çıkararak bina sakinlerine saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine apartman sakinleri binaya girerek kapıyı kapattı. Şüpheli, elindeki bıçakla apartmanın dış kapı camına vurarak zarar verdi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliyle ilgili inceleme sürüyor.

KORKUNÇ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan yaşanan korku dolu anlar apartmanda bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
