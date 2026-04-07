Arnavutköy’de korkutan olay: 3 çocuk babasından günlerdir iz yok!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hicret Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Emin Süner, 5 Nisan günü akşam saatlerinde kayboldu. Süner'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş büro ekipleri tarafından özel ekip kurularak arama çalışması başlatıldı. Öte yandan Süner'in en son görüldüğü sokak ve çevresinde çok sayıda yakını, arkadaşı ve vatandaşın katılımıyla arama çalışmaları sürdürülüyor. Saatlerdir bölgede bulunan kalabalık grup, kendi imkanlarıyla arama yaptı.
"ÜÇ ÇOCUĞU VAR, OĞLU DAHA ÇOK KÜÇÜK"
Kayıp şahsın yakını Süleyman Süner, "Dünden beri gözüme bir gram uyku girmemiş. En son bize verilen bilgi saat bir buçukta savcılıktan 'nokta tespiti yapıldı' oldu. Ondan sonra ne iz var ne gelen var ne giden var. Telefon 18:45'e kadar açıktı, sonrası yok. İki gündür haber alamıyoruz. Üç çocuğu var, oğlu daha çok küçük. Sadece bize öncülük yapsınlar, biz de elimizi taşın altına koyalım" dedi.