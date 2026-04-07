Arnavutköy’de korkutan olay: 3 çocuk babasından günlerdir iz yok!

"ÜÇ ÇOCUĞU VAR, OĞLU DAHA ÇOK KÜÇÜK"

Kayıp şahsın yakını Süleyman Süner, "Dünden beri gözüme bir gram uyku girmemiş. En son bize verilen bilgi saat bir buçukta savcılıktan 'nokta tespiti yapıldı' oldu. Ondan sonra ne iz var ne gelen var ne giden var. Telefon 18:45'e kadar açıktı, sonrası yok. İki gündür haber alamıyoruz. Üç çocuğu var, oğlu daha çok küçük. Sadece bize öncülük yapsınlar, biz de elimizi taşın altına koyalım" dedi.