Arnavutköy’de otomobil otobüsle çarpıştı: 4 yaralı

Adnan Menderes Mahallesi Sultan Çelebi Mehmet Caddesi'nde ilerleyen otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce kaldırımdaki ağaca çarpan otomobil, daha sonra karşı yönden gelen özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile özel halk otobüsündeki 1 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.