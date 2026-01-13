Arnavutköy’de park halindeki otomobil alev aldı: 2 araç kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi'nde akşam saatlerinde sürücüsünün aracı park edip stop ettirmesinin hemen ardından otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracın önünde bulunan başka bir otomobile de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, alevlerin sardığı iki araçta da büyük çapta hasar oluştu.

YANGININ ARDINDAN ARAÇLARIN KULLANILAMAZ HALE GELDİĞİ GÖRÜLDÜ



Öte yandan yangın anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde alevlerin motor kısmını sardığı ve kısa sürede diğer araca sıçradığı anlar yer aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.