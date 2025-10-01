Arnavutköy’de sır cinayet! Sokak ortasında adamı başından vurdular: Üzerindeki polis yeleği detayı...

POLİS YELEĞİ VE SİLAHI VARDI...

Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise detaylı çalışma yaptı. Üzerinde polis yeleği olan ve yanında silah bulunduğu tespit edilen bu kişinin polis olmadığı belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.