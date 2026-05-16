Arnavutköy’de trafikte dehşet: Kadın sürücüye saldıran sosyal medya fenomenine rekor ceza kesildi!

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada "Kelebek Sarsılmaz" ismiyle içerik üreten Hülya Sönmez, trafikte başka bir kadın sürücüyle tartıştı.
KADIN SÜRÜCÜYE KAFA ATTI
Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen Sönmez'in, kadın sürücüye kafa attığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
ARACI 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Araçtan inerek saldırıda bulunduğu belirlenen sosyal medya fenomenine toplam 180 bin TL trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın kullandığı aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği belirtildi.