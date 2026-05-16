Haberler Yaşam Haberleri Arnavutköy'de trafikte dehşet: Kadın sürücüye saldıran sosyal medya fenomenine rekor ceza kesildi!
Giriş Tarihi: 16.05.2026 10:46 Son Güncelleme: 16.05.2026 10:53

İstanbul’un Arnavutköy'de trafikte tartıştığı kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez’e, polis ekiplerinin çalışması sonucu 180 bin TL para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan fenomenin aracı trafikten men edildi.

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada "Kelebek Sarsılmaz" ismiyle içerik üreten Hülya Sönmez, trafikte başka bir kadın sürücüyle tartıştı.

KADIN SÜRÜCÜYE KAFA ATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen Sönmez'in, kadın sürücüye kafa attığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


180 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yaşanan olay sonrası kadın sürücünün karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Görüntüleri inceleyen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, olayla ilgili kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Hülya Sönmez yakalandı.

ARACI 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Araçtan inerek saldırıda bulunduğu belirlenen sosyal medya fenomenine toplam 180 bin TL trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın kullandığı aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği belirtildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın araçtan inerek kadın sürücüye saldırdığı anlar yer aldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
