Arnavutköy’de yol bakım aracına çarpan kamyonun şoförü öldü

Kaza, bugün saat 09.50 sıralarında Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bektaş Döner yönetimindeki 34 MGD 67 plakalı kamyon, seyir halindeyken yol bakım aracının yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.