Arnavutköy’deki çiftlik evinde testereli vahşet: Tartıştığı husumetlisini ağır yaraladı!

Giriş Tarihi: 26.02.2026 19:44 Son Güncelleme: 26.02.2026 20:11

İstanbul Arnavutköy'de bir çiftlik evinde iddiaya göre tartıştığı kişiye elektrikli testereyle saldıran şüpheli kaçtı. Boynundan ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. Murat Duyal ile yanında çalışan Ayhan Işık arasında aşırı alkolün de etkisiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgada Murat Duyal'ın çiftlik evindeki elektrikli testereyi çalıştırarak Ayhan Işık'ın boyun kısmına doğru saldırdığı öne sürüldü.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Saldırı sonucu Işık'ın boynunda derin kesik oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Işık'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Saldırganın yakalanması için polisin geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.

