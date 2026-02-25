Arnavutköy’den Balkanlar’a kardeşlik eli

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Arnavutköy Belediyesi ve Eyüp Sultan Vakfı tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de kurulan bin 500 kişilik kardeşlik sofrası yoğun katılımla gerçekleştirildi. Balkanlar'ı kapsayan programın ikinci durağı Makedonya olurken, Dolneni'ye bağlı Lazanı'da da kardeşlik sofrası kurulacak. Program kapsamında her gün bin 500 kişilik iftar verilecek. Programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Balkanlar'ın gönül coğrafyamızdaki yerine dikkat çekerek, "Burada bir iftar sofrasında değil, aynı medeniyetin gölgesinde bir araya geldik. Bu sofra; Türkiye ile Kosova arasında kurulan bir gönül köprüsüdür" dedi.