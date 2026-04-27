Arnavutköylü gençler Dünya Robot Şampiyonası’nda ABD’de ülkemizi temsil etti

Arnavutköy'de eğitim gören İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Arnavutköy Belediyesi'nin destekleriyle uluslararası arenada boy gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin St. Louis şehrinde düzenlenen ve 800 takımın katıldığı organizasyonda yarışan öğrenciler, kendi tasarladıkları robotlarla kıyasıya rekabetin yaşandığı platformda mücadele veriyor.

ARNAVUTKÖYLÜ GENÇLERDEN BÜYÜK BAŞARI

Guinness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın En Büyük Robot Yarışması" olarak giren VEX Dünya Şampiyonası'nda Arnavutköylü öğrenciler önemli başarılara imza attı. İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren IOROBOT / Mario takımı, sergilediği üstün performansla dünya şampiyonasında üst üste 4. yılında da ödül kazanarak istikrarlı başarısını sürdürdü.

BAŞKAN CANDAROĞLU: "GENÇLERİMİZE İMKÂN VERİLDİĞİNDE NELER BAŞARABİLECEKLERİNİ BURADA GÖRÜYORUZ"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, iki sezondur yakından takip ettiği okulların öğretmen ve öğrencileriyle birlikte şampiyona alanında yer aldı. Candaroğlu, "Gençlerimize imkân verildiğinde neler başarabileceklerini bir kez daha burada görüyoruz. Ülkemiz ve bayrağımız adına bizleri gururlandıran çok kıymetli bir tablo var," dedi.

OKUL MÜDÜRLERİNDEN TEŞEKKÜR VE GURUR MESAJI

İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Talha Bektaş ve İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Saadet Bektaş, belediye başkanının yanlarında olmasından duydukları mutluluğu dile getirerek, eğitime verilen destekler için teşekkür ettiler.

BİLİM ARNAVUTKÖY İLE GELECEĞE HAZIRLIK

Arnavutköy Belediyesi, bilimsel eğitimi yalnızca yarışmalarla sınırlı görmeyip kalıcı ve sürdürülebilir bir altyapıyla destekliyor. Bilim Arnavutköy ve belediyeye bağlı teknoloji atölyelerinde binlerce çocuk; kodlama, robotik, yapay zekâ, elektronik ve 3D tasarımla tanışıyor.