Arpacık Kaç Günde Geçer? Gözde İt Dirseği Kaç Günde İyileşir?

Göz kapağında çıkan küçük iltihaplı şişlikler, günlük aktivitelerde gözün rahat kullanımını engelleyebilir. Arpacık, halk dilinde "it dirseği" olarak da bilinir ve kişide batma, kaşıntı ya da yanma hissi yaratabilir. Bu süreçte ne kadar sürede iyileşeceğini bilmek, hem endişeyi azaltır hem de doğru bakımın önemini ortaya koyarak bilinçlenmemizi sağlar. Arpacık kaç günde geçer, gözde it dirseği kaç günde iyileşir soruları bu yüzden oldukça değerli bir noktada yer almaktadır.

Arpacık Kaç Günde Geçer?

Arpacık genellikle birkaç gün içinde etkisini göstermeye başlar. İlk günlerde şişlik ve kızarıklık daha belirgindir. Çoğu kişide 3 ila 5 gün içinde olgunlaşarak içindeki iltihap boşalır ve şikâyetler azalmaya başlar.

Tam iyileşme süresi ise kişinin bağışıklık sistemi, uyguladığı bakım yöntemleri ve göz hijyenine dikkat etmesine göre değişir. Ortalama olarak arpacığın tamamen geçmesi 1 hafta ile 10 gün arasında olabilir.

Bazı durumlarda arpacık kendiliğinden kaybolmaz ve uzun süreli şişlik olarak kalabilir. Böyle durumlarda göz doktoruna başvurmak gerekir.

Gözde İt Dirseği Kaç Günde İyileşir?

"İt dirseği" olarak bilinen durum aslında arpacığın halk arasındaki diğer adıdır. Bu rahatsızlık, göz kapağındaki yağ bezlerinin iltihaplanmasıyla oluşur. Dolayısıyla iyileşme süresi de arpacıkla benzerdir.

Genellikle 7–10 gün arasında kendiliğinden iyileşir. Ancak bağışıklığı zayıf olan kişilerde ya da gerekli hijyen önlemleri alınmadığında bu süre uzayabilir.

Eğer arpacık çok sık tekrarlıyorsa veya iyileşme süresi 2 haftayı geçiyorsa, mutlaka göz sağlığı uzmanına görünmek gerekir. Bu tür durumlar altta yatan başka bir göz rahatsızlığının habercisi olabilir.