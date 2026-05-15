Arsa yüzünden yeğenini öldürdü

Antalya'da dayı Ömer Arıkan (63), arsa satışı konusunda tartıştığı yeğeni Amine Bozkurt'u (40) tabancayla öldürdü. Olay, Kepez ilçesinde noter önünde meydana geldi. Amine Bozkurt ile dayısı Ömer Arıkan arasında, Bozkurt'a ait arsanın satışıyla ilgili aralarında otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Arıkan, yanındaki tabancayla Bozkurt'a 4 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Amine Bozkurt ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Bozkurt, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dayı Ömer Arıkan ile eşi polis tarafından gözaltına alındı.