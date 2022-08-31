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Giriş Tarihi: 31.8.2022 14:45 Son Güncelleme: 31.8.2022 14:47

Arsuz Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Arsuz Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Türkiye, tatil açısından olağanüstü güzelliklere ev sahipliği yapan bir ülkedir. Birçok insan ise bu güzellikleri yerinde değerlendirmek ve eşsiz bir tatil deneyimi yaşamak istemektedir. Hatay’a bağlı olan Arsuz ise pek çok insanın ilgisini çekmeyi başarmıştır. Arsuz kamp alanları her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Peki, Arsuz kamp yerleri, en güzel, denize yakın Arsuz çadır kamp alanları ve çadır kurulacak mekanlar hangileridir? Detaylar haberimizde...

Arsuz Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Arsuz Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Türkiye'nin her bir bölgesi ve kenti, hiç kuşkusuz ki kamp için tercih edilecek kadar güzel coğrafyaya sahiptir. Hatay Arsuz çadır kamp alanları da, sıklıkla tercih edilmekte olan lokasyonların başında gelmektedir. Arsuz kamp alanları için araştırmalara başlayanlar haritalar üzerinde yol tarihi aramaya başladı. Peki, Arsuz kamp alanına nasıl gidilir? İşte detaylar...

Arsuz Kamp Alanları

Amanos Dağları ve Akdeniz'in kıyısında yer almakta olan Hatay'ın nadide ilçelerinden biri olan Arsuz, her sene birçok kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Doğal güzellikleri, rahat kamp alanları ve sıcakkanlı insanları ile oldukça keyifli bir kamp tatili deneyimi de sunmaktadır. İşte, Arsuz kamp alanları;

  • Arsuz Plajı
  • TCDD Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisi Kamp Alanı
  • Uluçınar Gençlik Kampı
  • Konacık Gezgin Kamp
  • Gözcüler Plajı Kamp Alanı
  • Cerebli (Bahret) Kamp Alanı
  • Saklıvadi Gençlik Kampı

En İyi, Denize Sıfır Arsuz Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Hem ücretli hem de ücretsiz şekilde kamp ve çadır kurma imkanı sağlayan Arsuz'un birçok kamp alanı şehir merkezine yakınlığı sebebiyle de oldukça tercih edilmektedir. Özellikle sahil kenarında olması nedeni ile ziyaretçilere çok keyifli bir tatil deneyimi de sunmaktadır. Gerek yerli gerek ise yabancı ziyaretçilerin, Hatay'ın yüksek sıcaklıklarından bunalması sonrası sıklıkla tercih ettikleri ve deniz kenarında konumlanan Arsuz kamp alanları doğal güzellikleriyle ve de masmavi denizi ile insanları etkilemektedir. İşte, denize sıfır Arsuz çadır kamp yerleri;

  • Nergizlik Yaylası Kamp Alanı
  • Orient Kamping
  • Hüyük Kamp Alanı
  • Arsuz Sahili Kamp Alanı
  • Arsuz Yeşil Kamp
  • Maliye Kampı
  • Esenbahçe Kamp Alanı
  • Eren Park Kamp Alanı

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Arsuz Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Arsuz Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler
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