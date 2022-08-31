Arsuz Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Arsuz Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Türkiye'nin her bir bölgesi ve kenti, hiç kuşkusuz ki kamp için tercih edilecek kadar güzel coğrafyaya sahiptir. Hatay Arsuz çadır kamp alanları da, sıklıkla tercih edilmekte olan lokasyonların başında gelmektedir. Arsuz kamp alanları için araştırmalara başlayanlar haritalar üzerinde yol tarihi aramaya başladı. Peki, Arsuz kamp alanına nasıl gidilir? İşte detaylar...

Arsuz Kamp Alanları

Amanos Dağları ve Akdeniz'in kıyısında yer almakta olan Hatay'ın nadide ilçelerinden biri olan Arsuz, her sene birçok kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Doğal güzellikleri, rahat kamp alanları ve sıcakkanlı insanları ile oldukça keyifli bir kamp tatili deneyimi de sunmaktadır. İşte, Arsuz kamp alanları;

Arsuz Plajı

TCDD Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisi Kamp Alanı

Uluçınar Gençlik Kampı

Konacık Gezgin Kamp

Gözcüler Plajı Kamp Alanı

Cerebli (Bahret) Kamp Alanı

Saklıvadi Gençlik Kampı

En İyi, Denize Sıfır Arsuz Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Hem ücretli hem de ücretsiz şekilde kamp ve çadır kurma imkanı sağlayan Arsuz'un birçok kamp alanı şehir merkezine yakınlığı sebebiyle de oldukça tercih edilmektedir. Özellikle sahil kenarında olması nedeni ile ziyaretçilere çok keyifli bir tatil deneyimi de sunmaktadır. Gerek yerli gerek ise yabancı ziyaretçilerin, Hatay'ın yüksek sıcaklıklarından bunalması sonrası sıklıkla tercih ettikleri ve deniz kenarında konumlanan Arsuz kamp alanları doğal güzellikleriyle ve de masmavi denizi ile insanları etkilemektedir. İşte, denize sıfır Arsuz çadır kamp yerleri;