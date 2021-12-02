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Giriş Tarihi: 3.12.2021

Artık ‘Evde Tek Başına’ değil!

Artık ‘Evde Tek Başına’ değil!
ABD'de, "Evde Tek Başına" (Home Alone) filminin çekildiği ev, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb aracılığıyla rezervasyona açıldı ve evde gecelik konaklama fiyatı 25 dolar (yaklaşık 330 lira) olarak belirlendi. Channel News Asia'nın (CNA) haberine göre, ailesinin geri kalanı tatile gittiğinde yanlışlıkla evde bırakılan ve sonunda birkaç davetsiz misafirle mücadele etmek zorunda kalan Kevin McCallister'in maceralarını konu alan filmdeki ev için rezervasyonlar 7 Aralık'ta başlayacak. AA

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Artık ‘Evde Tek Başına’ değil!
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