Hatay'ın Belen ilçesinde yaşayan Halime Nuray Bağrıaçık (25), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 3 kızı ile enkaz altında kaldı. 10 aylık Selma Nur ve 5 yaşındaki İnci hayatını kaybetti. 16 saat sonra kurtarılan Halime Nuray sol kolunu, 132 saat sonra kurtarılan diğer kızı İrem ise sol bacağını kaybetti. Bugün 10 yaşına gelen İrem, bedeli devlet tarafından karşılanan protez bacağıyla hayatını sürdürürken anne Halime Nuray, defalarca ameliyat olmak zorunda kaldı.

KADINLARDAN DESTEK

Biyonik el taktırıp kızına sarılmayı ve ihtiyaçlarını rahatça karşılamayı hayal eden Halime Nuray'a ise Uyum Yaşam Derneği destek oldu. Halime Nuray'ı İstanbul'a davet eden Dernek Başkanı Zehra Ünlü, biyonik kol için gereken paranın toplanabilmesi için müzayede düzenledi. İşkadını Kardelen Acar'ın da destek verdiği müzayedede, gereken paranın yüzde 75'i toplandı. Yurtdışından siparişi verilen biyonik kolun bayramdan önce takılması planlanıyor.

Çok mutlu olduğunu ifade Halime, "Hem ben hem İrem çok heyecanlıyız. 3 yıldır bu anı bekliyordum. İnşallah biyonik koluma yakında kavuşacağım. Artık İrem'imin saçlarını tarayabileceğim. Çok mutluyum. Bize destek olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.