Artık izleyen değil yön veren Türkiye var

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın
, Milli Savunma Üniversitesi
(MSÜ) Harp Enstitülerinde eğitim gören kursiyer subaylara 22 Mayıs'ta "Hibrit tehditler çağında yeni güvenlik mimarisi" konulu bir konferans verdi. MSÜ'nün sadece bir eğitim kurumu değil, millet iradesinin, milli bilincin ve kahramanlığın üretildiği bir kale olduğunu vurgulayan Kalın, "Ecdadın bıraktığı kutsal emaneti, vatan için her an her yerde şiarıyla" hep birlikte daha ileriye taşımaya çalıştıklarını belirtti. Kalın, "Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışa yön veren bir Türkiye var" ifadesini kullandı.