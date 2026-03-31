Haberler Yaşam Haberleri Artık sokakta değil sanal medya üzerinden zehir satıyorlar
Giriş Tarihi: 31.03.2026 15:43

Artık sokakta değil sanal medya üzerinden zehir satıyorlar

Jandarma tarafından sanal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edilen zehir tacirlerine yönelik 25 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalanan 255 şüpheliden 99’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda; 3 milyon 59 bin uyuşturucu hap ile 325 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Artık sokakta değil sanal medya üzerinden zehir satıyorlar
Sokak satıcılarının sanal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlıklarınca 960 narkotik ve asayiş ekibi, 5 bin 760 personelin katılımıyla 25 ilde operasyonlar düzenlendi.

99 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda; 3 milyon 59 bin uyuşturucu hap ile 325 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 255 şüpheli yakalandı, 99'u tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Artık sokakta değil sanal medya üzerinden zehir satıyorlar
