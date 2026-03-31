Artık sokakta değil sanal medya üzerinden zehir satıyorlar

Sokak satıcılarının sanal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlıklarınca 960 narkotik ve asayiş ekibi, 5 bin 760 personelin katılımıyla 25 ilde operasyonlar düzenlendi.

99 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda; 3 milyon 59 bin uyuşturucu hap ile 325 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 255 şüpheli yakalandı, 99'u tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.