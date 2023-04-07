Artırılmış Gerçeklik Nedir? AR ve VR Arasındaki Fark Nedir, Artırılmış Gerçeklik Nasıl Çalışır?

Artırılmış gerçeklik nedir ile ar ne demek soruları aynı çizgidedir ve aynı cevapları barındırır. Teknolojinin boyut değiştirmesi sayesinde bu tür sorular var olmaya başlamıştır. Bu sebeple de artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik aynı mı veya AR ve VR arasındaki fark nedir soruları işleme alınacaktır. Bu işlem içerisinde Artırılmış gerçeklik nasıl çalışır ayrı bir dalda değil de konunun devamı niteliğinde bahsedilecektir. Artırılmış gerçeklik nasıl uygulanır sorusuna da detaya inerek yer verilecektir.

Artırılmış Gerçeklik Nedir?

Artırılmış gerçeklik karşımıza AR şeklinde de çıkabilir. Dolayısıyla AR ifadesi artırılmış gerçekliğin kısaltılmış halidir. Artırılmış gerçeklik teknoloji ile birlikte anılması gereken özelliğe sahiptir. Çünkü teknolojinin farklı bir boyut kazanması bu kelimenin doğmasına enden olmuştur. Teknolojinin yaşamdaki etkisini göz önünde bulundurursak gerçekliğin daha farklı ortamlara taşındığını vurgulayabiliriz. Buna en güzel örnek de artırılmış gerçeklik olacaktır. Artırılmış gerçeklik yaşadığımız dünyadan kopmadan, bilgisayar üzerinden gerçeklik sağlayan bir olgudur.

AR ve VR Arasındaki Fark Nedir?

AR ifadesi artırılmış gerçekliği nitelerken VR ifadesi de sanal gerçekliği niteler. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik birbirine karıştırılabilecek iki farklı olgudur. İkisi arasındaki teki bir benzerlik gerçekliğin teknoloji ile sağlanmasıdır. Dolayısıyla ikisinde de gerçeklik soyut bir temelde gerçekleşmektedir. Fakat bir de ikisi arasında farklılıklar vardır. Bu farklılık ise iki olgunun da tanımında yer almaktadır. Artırılmış gerçekliğin tanımında yaşadığımız dünyadan kopmadan, bilgisayar üzerinden gerçekliğin sağlanması ifadeleri vardır. Sanal gerçekliğin tanımında ise yaşadığımız dünya baz alınmaz. Doğrudan teknolojinin sunduğu soyut gerçeklik vardır.

Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Aynı Mı?

AR ve VR arasındaki fark nedir sorusunun tam ifade edilme biçimi, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik aynı mı sorusunda anlatılacaktır. Bir önceki başlıkta iki kavramın farkının tanımlarda yer aldığı ifade edilmiştir. Dolayısıyla artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik aynı şeyler değildir. Artırılmış gerçeklikte içinde yaşadığımız dünya yok sayılmamaktadır. Sanal gerçeklikte ise içerisinde yaşadığımız dünya yok sayılarak bir gerçeklik sunmaya çalışılmaktadır. Bu durumda iki gerçekliğin aynı şeyler olmadığını göstermektedir.

Artırılmış Gerçeklik Nasıl Çalışır?

Artırılmış gerçekliğin en temel argümanı teknolojidir. Teknolojin sağladığı bir gerçeklik vardır. Bu nedenle artırılmış gerçekliğin nasıl çalıştığı yine teknoloji üzerinden açıklanacaktır. Artırılmış gerçekliğin sağlanması için ilk olarak bir cihaza ihtiyacınız vardır. Bu cihaz telefon tablet vb. şeyler olabilir. Bu cihazlar vasıtasıyla cisimler sanal alanda tanınır. Yaşamımız içerisindeki görüntüler tanınarak sanal alana aktarılır. Dolayısıyla artırılmış gerçeklik sağlanmış olur. Örnek verecek olursak yolda yürürken bir bisiklet gördünüz ve bu bisikleti cihazınızın cisim tanıma özelliği ile tarattınız. Cihazınızda o tarattığınız bisikletin sanal görüntüsü ile karşılaşacaksınız. İşte bu artırılmış sanal gerçekliktir.