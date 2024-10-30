Haberler Yaşam Haberleri Artvin Erzurum Arası Kaç Km? Erzurum Artvin Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.10.2024 16:04 Son Güncelleme: 30.10.2024 16:04

Artvin Erzurum Arası Kaç Km? Erzurum Artvin Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Engebeli coğrafyası ile bilinen Artvin, Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi içerisinde yer alır. Doğal güzellikleri ile bilinen Artvin, Erzurum ile komşu bir şehir olarak da bilinir. Bu nedenle pek çok insan bu iki şehir arasında yolculuk yapar. Artvin Erzurum arası kaç km ve kaç saat sürer gibi soruların yanıtını bilmek bu nedenle faydalıdır.

Artvin Erzurum Arası Kaç Km? Erzurum Artvin Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Türkiye'nin yüz ölçümü açısından en büyük dördüncü ili olan ve kış turizminin simgesi olan Erzurum, Artvin ile komşu bir şehirdir. Güneybatı Bölgesi içerisinde yer alan bu şehirden, komşu şehirlere rahatlıkla gidilebilir. Bu nedenle Artvin Erzurum arası kaç km, Erzurum Artvin arası kaç kilometre ve kaç saat sürer gibi soruların yanıtı ilgi ile takip edilir.

Artvin Erzurum Arası Kaç Km?

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine bakıldığında güvenli ve en hızlı seyahat yolları güzergahı kullanıldığında Erzurum ile Artvin arasındaki mesafe 195 kilometredir. Pek çok otobüs firması ile Artvin ve Erzurum arasında üç ile üç buçuk saat kadar sürer.

Erzurum Artvin Arası Kaç Saat Sürer?


Erzurum ile Artvin arası yaklaşık olarak özel araç ile 3 saat 12 dakikadır. Yine de trafik ve olumsuz hava koşulları nedeni ile net bir saat söylemek mümkün değildir. Yol durumuna ve hava koşullarına göre saatlerde değişiklik yaşanabilir. Bu nedenle yola çıkılacağı gün hava durumu dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve hava durumuna uygun önlemlerin alınması gerekir.

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Artvin Erzurum Arası Kaç Km? Erzurum Artvin Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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