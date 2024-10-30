Türkiye'nin yüz ölçümü açısından en büyük dördüncü ili olan ve kış turizminin simgesi olan Erzurum, Artvin ile komşu bir şehirdir. Güneybatı Bölgesi içerisinde yer alan bu şehirden, komşu şehirlere rahatlıkla gidilebilir. Bu nedenle Artvin Erzurum arası kaç km, Erzurum Artvin arası kaç kilometre ve kaç saat sürer gibi soruların yanıtı ilgi ile takip edilir.

Artvin Erzurum Arası Kaç Km?

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine bakıldığında güvenli ve en hızlı seyahat yolları güzergahı kullanıldığında Erzurum ile Artvin arasındaki mesafe 195 kilometredir. Pek çok otobüs firması ile Artvin ve Erzurum arasında üç ile üç buçuk saat kadar sürer.

Erzurum Artvin Arası Kaç Saat Sürer?



Erzurum ile Artvin arası yaklaşık olarak özel araç ile 3 saat 12 dakikadır. Yine de trafik ve olumsuz hava koşulları nedeni ile net bir saat söylemek mümkün değildir. Yol durumuna ve hava koşullarına göre saatlerde değişiklik yaşanabilir. Bu nedenle yola çıkılacağı gün hava durumu dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve hava durumuna uygun önlemlerin alınması gerekir.