Artvin merkezli dolandırıcılık şebekesine darbe: 35 gözaltı, 28 tutuklama

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre; Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, şüphelilerin internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı, kendilerini avukat olarak tanıtarak telefonla para talep ettiği ve ödeme yapmayan kişileri tehdit ederek baskı kurduğu belirlendi. Artvin merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

333 BANKA HESABINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 75 milyon TL değerindeki 2 taşınmaz, 5 taşınır mal varlığı ve 333 banka hesabına el konuldu. Şüphelilerden 28'i tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bakanlık, vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik suçla mücadele çalışmalarının kesintisiz sürdüğü bildirildi.