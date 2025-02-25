Artvin Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Artvin Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Artvin'in turistik cazibesi, doğal parkları, yaylaları ve tarihi yapılarıyla birleşerek yıl boyunca birçok ziyaretçiyi ağırlamasına neden olmaktadır. Şehrin en çok ziyaret edilen noktalarına ulaşım sağlamak isteyenler için otogar, şehir içi ve şehir dışı yolculukların merkezlerinden biri haline gelmiştir. Artvin Otogar nerede, nasıl gidilir, hangi ilçede gibi sorular Artvin Otogarı'nın hangi ilçeye yakın olduğunu ve çevresindeki ulaşım seçeneklerini araştıranlar için gündeme gelmektedir.

Artvin Otogar Nerede?

Artvin Otogarı, şehrin merkez ilçesi olan Artvin Merkez'de yer almaktadır. İl merkezine yakın konumu sayesinde şehir içindeki birçok noktaya kolay ulaşım imkânı sunmaktadır.

Açık adres: Çayağzı Mahallesi, Artvin Otogarı, 08000 Artvin Merkez, Artvin, Türkiye

Yol Tarifi ile Artvin Otogarı'na Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Artvin Otogarı, Artvin il merkezinde, yani Artvin Merkez ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Artvin Otogarı'na ulaşım için birçok seçenek mevcuttur. Bunları inceleyecek olursak eğer:

1. Özel Araç ile Ulaşım

Artvin şehir merkezinden otogara ulaşmak için Çayağzı Mahallesi yönüne doğru ilerlemek gerekmektedir.

Otogar, şehir merkezine oldukça yakın olduğu için araçla ulaşım 5-10 dakika içinde sağlanabilmektedir.

Şehir dışından gelenler, D010 Karayolu üzerinden Artvin'e giriş yaparak otogara ulaşabilirler.

2. Toplu Taşıma ile Ulaşım

Şehir içinde hizmet veren minibüsler ve halk otobüsleri ile otogara doğrudan ulaşım mümkündür.

Artvin Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları, günün belirli saatlerinde otogar güzergahında sefer düzenlemektedir.

Yakın ilçelerden gelenler için ilçe minibüsleri de otogara ulaşım sağlayan alternatifler arasındadır.

3. Taksi ile Ulaşım