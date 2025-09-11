Artvin’de 4 ev yanarak küle döndü

Yangın, Borçka'ya bağlı Karşıköy köyünde meydana geldi. Cemal Tören'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer evlere de sıçradı.

Alevleri fark eden köy sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın sırasında evlerde bulunan aileler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

4 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 katlı 4 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.