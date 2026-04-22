Artvin’de acı olay! Merdiven kazası can aldı

Olay, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde ikamet eden Naci Coşkun (65), elinde poşetlerle evinin ikinci katına çıktığı sırada dengesini kaybederek merdivenlerden geriye doğru düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Coşkun, ambulansla Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Coşkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatıyla inceleme başlatıldı.