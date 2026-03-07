Haberler Yaşam Haberleri Artvin'de akılalmaz olay: Hırsızlık için vinç kiraladılar!
Artvin'de akılalmaz olay: Hırsızlık için vinç kiraladılar!

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaklaşık 1 milyon lira değerindeki bakır gerilim hattı kablosu çalındı. Şüphelilerin hırsızlığı gerçekleştirmek için vinç kiraladıkları tespit edildi. 2 şüpheli tutuklandı.

Arhavi ilçesine bağlı Yukarı Hacılar Mahallesi Ciha Kalesi mevkisindeki ormanda elektrik hattına ait kabloların çalındığı ihbarı sonrası jandarma ekipleri çalışma başlattı. İncelemede; elektrik direkleri üzerinde bulunan 300 metre uzunluğundaki yaklaşık 1 milyon lira değerinde bakır kablonun kesilerek çalındığı tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin kabloları direklerden indirmek için vinç kiraladıkları ve profesyonel bir yöntem kullanarak kabloları kesip, indirdikleri belirlendi. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen şüpheliler Ü.U. ve E.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

