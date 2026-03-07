Artvin’de akılalmaz olay: Hırsızlık için vinç kiraladılar!

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin kabloları direklerden indirmek için vinç kiraladıkları ve profesyonel bir yöntem kullanarak kabloları kesip, indirdikleri belirlendi. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen şüpheliler Ü.U. ve E.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.