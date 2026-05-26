Artvin'de bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile 27 Mayıs Çarşamba 2026 Artvin bayram namazı saati
Giriş Tarihi: 26.05.2026 13:36

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle il il bayram namazı saatleri belli oldu. Milyonlarca Müslüman yarın sabah camilerin yolunu tutacak ve bayram namazını kılacak. Ardından ise kurban kesme ibadeti başlayacak. Bu noktada, ‘Artvin’de bayram namazı saat kaçta’ sorusu merak ediliyor. İşte 2026 Artvin bayram namazı saati…

ARTVİN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler ve namaz vakitleri takvimine göre, Artvin'de Kurban Bayramı namazı 05:20 olarak belirlenmiştir.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diyerek tekbir alınır. Sübhaneke okunduktan sonra imamla birlikte eller kulaklara götürülerek 3 defa zait tekbir alınır (İlk ikisinde eller yana salınır, üçüncüsünde bağlanır). İmam Fatiha ve sureyi okur, rükû ve secdeye gidilir.

2. Rekat: İmam önce Fatiha ve sureyi okur. Ardından rükûya gitmeden önce yine eller kulaklara götürülerek 3 zait tekbir alınır ve eller yana salınır. 4. tekbirle birlikte rükûya varılır, secde yapılır ve oturarak Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunup selam verilir. Ardından bayram hutbesi dinlenir.

2026 KURBAN BAYRAMI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler listesinde yer alan bilgilere göre 2026 Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasına denk geliyor. Resmi tatil planlamasını yapacak olan vatandaşlar için 4 günlük bayram takvimi şu şekildedir:

Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

