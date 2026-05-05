Haberler Yaşam Haberleri Artvin'de çığ altında kalan çobandan acı haber! 125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
Giriş Tarihi: 5.05.2026 13:42

Artvin'de çığ altında kalan çobandan acı haber! 125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Artvin’in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık'ta meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer’den acı haber geldi. Olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen aramalar, yeniden başlatıldı ve arama çalışmalarının 5. gününde Bülent Gezer’in cansız bedenine 125 gün sonra ulaşıldı.

İHA Yaşam
Artvin’de çığ altında kalan çobandan acı haber! 125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
  • ABONE OL

Zekeriya köyünde 31 Aralık 2025'te meydana gelen olayda, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa yakalandı. Çobanlardan 3'ü kendi imkânlarıyla kurtulurken, Suat Temel ile Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Bülent Gezer ise kar altında kayboldu.

125 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olayın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve arama kurtarma ekiplerince başlatılan çalışmalar, çığ riski ve olumsuz hava şartları nedeniyle 4'üncü gününde durduruldu. 3 Ocak'ta geçici olarak ara verilen çalışmalara rağmen ekipler bölgede günlük ölçüm, gözlem ve risk analizlerini sürdürdü. Yapılan son değerlendirmelerde çığ riskinin azalması üzerine arama faaliyetlerine yeniden başlandı. Aradan geçen 122 günün ardından yeniden başlatılan çalışmaların 5'inci gününde 125 gün sonra Bülent Gezer'in cansız bedeni çığ altından çıkarıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ARTVİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Artvin'de çığ altında kalan çobandan acı haber! 125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA