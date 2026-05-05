Artvin’de çığ altında kalan çobandan acı haber! 125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

125 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olayın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve arama kurtarma ekiplerince başlatılan çalışmalar, çığ riski ve olumsuz hava şartları nedeniyle 4'üncü gününde durduruldu. 3 Ocak'ta geçici olarak ara verilen çalışmalara rağmen ekipler bölgede günlük ölçüm, gözlem ve risk analizlerini sürdürdü. Yapılan son değerlendirmelerde çığ riskinin azalması üzerine arama faaliyetlerine yeniden başlandı. Aradan geçen 122 günün ardından yeniden başlatılan çalışmaların 5'inci gününde 125 gün sonra Bülent Gezer'in cansız bedeni çığ altından çıkarıldı.

