Artvin’de çığ altında kalmıştı: Çoban Bülent Gezer için arama çalışması yeniden başlatıldı!

İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler, kar altında kalan çobanlar Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla, Suat Temel ve Bülent Gezer için arama kurtarma çalışması başlattı. Valilik koordinasyonunda AFAD'ın yanı sıra JAK, Jandarma Komando birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. 15 araç ve 200'e yakın personel tarafından sürdürülen çalışmalarda; bini aşkın küçükbaş güvenli bölgeye nakledildi. Aramaların 1'inci gününde besici Suat Temel ile 2'nci gününde de çoban Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede bölgedeki çığ tehlikesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 Ocak'ta ara verilen arama-kurtarma çalışmaları bugün yeniden başlatıldı. Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 4 uzman, Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 6 arama kurtarma personeli, 2 jandarma komando ve köy Muhtarı olmak üzere 13 kişilik ekip, çığ altındaki Zekeriya köyünün sakinlerinden Bülent Gezer için arama- kurtarma çalışmalarına başladı.

Bülent Gezer

