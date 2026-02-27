Haberler Yaşam Haberleri Artvin'de feci kaza! Otomobil, TIR'a çarptı; 2 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 27.02.2026 14:05

Artvin'in Hopa ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki Erkam Abdurrahman Ak (45) ile Gürcistan uyruklu Kanama Sakvarelidze (35) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

DHA
Kaza, saat 11.30 sıralarında ilçedeki Karadeniz Sahil Yolu'nun Kopmuş mevkisinde meydana geldi. İsa Ak'ın kontrolünü kaybettiği 19 AGO 077 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Erkam Abdurrahman Ak ve Gürcistan uyruklu Kanama Sakvarelidze, hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü araçta sıkışırken, ihbarla kaza yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan İsa Ak, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

