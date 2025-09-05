Artvin’de feci kazası: 2 kişi hayatını kaybetti!

Kazada hayatını kaybeden çiftin yakınları olay yerine akın ederken, bölgede büyük üzüntü yaşandı. Jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.