Artvin’de feci kazası: 2 kişi hayatını kaybetti!

5.9.2025

Artvin’in Şavşat ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Meydana gelen kazada, Nilgün Topçu ve Şakir Kör hayatını kaybetti. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Şavşat Yavuzköy yaylasına kamyonla taş taşıyan Şavşat İl Özel İdaresi personeli, aynı zamanda iş makinesi operatörü olan Şakir Kör (41), rampa yukarı çıkarken aracın frenlerinin bir anda boşalması sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyon, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Feci kazada, araçta yolcu olarak bulunan Nilgün Topçu olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan araç sürücüsü Şakir Kör ise ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden çiftin yakınları olay yerine akın ederken, bölgede büyük üzüntü yaşandı. Jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

