Artvin’de feci kazası: 2 kişi hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre, Şavşat Yavuzköy yaylasına kamyonla taş taşıyan Şavşat İl Özel İdaresi personeli, aynı zamanda iş makinesi operatörü olan Şakir Kör (41), rampa yukarı çıkarken aracın frenlerinin bir anda boşalması sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan kamyon, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Feci kazada, araçta yolcu olarak bulunan Nilgün Topçu olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan araç sürücüsü Şakir Kör ise ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti.