Artvin’de korkunç olay! Zihinsel engelli kıza cinsel istismar iddiası: Anne Nalan Kaya üzüntüden hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 7.05.2026 11:39

Artvin’in Şavşat ilçesinde 26 yaşındaki zihinsel engelli kızı cinsel istismara uğrayan anne Nalan Kaya acı gerçeği kaldıramadı. Şikâyette bulunmak için gittiği polis merkezinde fenalaşan talihsiz anne hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi 49 yaşındaki T.K. ise yakalanıp gözaltına alındı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Zihinsel engelli Y.S., annesi Nalan Kaya'ya cinsel istismara uğradığını söyledi. Bunun üzerine Kaya, polis merkezine gidip şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından eşkali belirlenen şüpheli T.K., yakalanıp gözaltına alındı.

ANNE YÜREĞİ BU ACIYA DAYANAMADI

İfade işlemleri sırasında tansiyonu yükselen Nalan Kaya, aniden fenalaştı. Kaya, polis merkezine çağrılan ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLÇE YASA BÜRÜNDÜ

Tedaviye alınan ve aort damarının yırtıldığı belirlenen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tek çocuk annesi Kaya'nın ölümü, ilçede üzüntüye neden oldu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan şüpheli T.K. ise tamamlanan sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
