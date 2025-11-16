Haberler Yaşam Haberleri Artvin’de saha ringe döndü: 24 kırmızı kart çıktı!
Giriş Tarihi: 16.11.2025 20:04 Son Güncelleme: 16.11.2025 20:05

Artvin’de saha ringe döndü: 24 kırmızı kart çıktı!

Artvin’in Murgul ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) karşılaşmasının ilk yarı bitiş düdüğüyle beraber iki takım arasında kavga çıktı. Sahanın boks ringine döndüğü maçta toplam 24 kırmızı kart çıktı.

İHA
Murgul Spor bugün sahasında Rize Atletik Spor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Rize Atletik Spor'un Enes Türüt ile bulduğu golle 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasıyla iki takım arasında yumruklu, tekmeli kavga başladı.

Sahanın boks ringine döndüğü maçta tartışma dakikalarca sürücünce tarafları güvenlik güçleri güçlükle ayırdı.

Kavga başladığı andan itibaren statta 'Sevgili taraftar gurubu, lütfen sahaya girmiyoruz, sahaya yabancı madde atmıyoruz' şeklinde anonslar yapıldı.

