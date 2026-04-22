Artvin'de yaylada düşerek yaralanan vatandaş helikopterle kurtarıldı
Giriş Tarihi: 22.04.2026 19:20 Son Güncelleme: 22.04.2026 19:53

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaylada dolaştıkları sırada düşerek bacağını kırması sonucu mahsur kalan bir kişi ve arkadaşı, ekiplerin çalışmasıyla helikopterle kurtarıldı.

İHA
Olay, Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyü yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaylada arkadaşıyla birlikte dolaşan Mevlüt Kaçmaz (43) dengesini kaybederek düşüp bacağını kırdı.

Arkadaşının ihbar üzerine olay yerine AFAD, Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bölgenin sarp arazi yapısına sahip olması ve yaklaşık 2,5 saatlik yürüme mesafesinde bulunması nedeniyle helikopter desteği talep edildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Diyarbakır Ana Jet Üssü'nden görevlendirilen helikopter bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından yaralı vatandaş ve yanında bulunan arkadaşı helikoptere alınarak Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı Mevlüt K.'nin (43) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI #AFAD

